Bruno Guimarães, médio do Newcastle, aproveitou o Boxing Day, e a partida frente ao Nottingham Forest, para mostrar a sua qualidade e se destacar mais uma vez.

Na primeira parte, o brasileiro espalhou magia pelo relvado do St. James' Park, deixando os defesas da equipa de Nuno Espírito Santo à procura da bola. Fosse com toques de calcanhar, fosse com 'cuecas’, não havia maneira de travar as demonstrações de pura classe do brasileiro.

Veja o vídeo: