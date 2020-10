O Benfica vai iniciar a campanha na Liga Europa 2020/21 com uma viagem à Polónia, para defrontar o Lech Poznan. O Sp. Braga, por seu lado, começa com uma receção ao AEK de Atenas.

O calendário dos «arsenalistas» tem a particularidade de implicar dois jogos seguidos com o Leicester, na terceira e quarta jornadas.

No caso do Benfica isso sucede com o Rangers, sendo que a equipa de Jorge Jesus encerra a fase de grupos em Liège, frente ao Standard.

Confira o calendário completo:

1.ª jornada, 22 de outubro

Sp. Braga-AEK Atenas, 20h

Lech Poznan-Benfica, 17h55

2.ª jornada, 29 outubro

Zorya-Sp. Braga, 17h55

Benfica-Standard Liège, 20h

3.ª jornada, 5 novembro

Leicester-Sp. Braga, 20h

Benfica-Rangers, 17h55

4.ª jornada, 26 novembro

Sp. Braga-Leicester, 17h55

Rangers-Benfica, 20h

5.ª jornada, 3 dezembro

AEK Atenas-Sp. Braga, 20h

Benfica-Lech Poznan, 17h55

6.ª jornada, 10 dezembro

Sp. Braga-Zorya. 17h55

Standard Liège-Benfica, 20h