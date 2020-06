Hulk assinalou o Dia dos Namorados, celebrado no Brasil a 12 de junho, com uma mensagem para Camila Ângelo, a atual companheira, sobrinha da ex-mulher do jogador.



«Feliz dia dos namorados, meu amor. Tenho certeza que esse é o primeiro de uma eternidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre», escreveu o avançado do Shanghai SIPG.



O internacional brasileiro, antigo jogador do FC Porto, garantiu em abril que iniciou a relação com Camila Ângelo apenas depois de terminar o casamento, em julho de 2019. Ultrapassada a polémica, o casal mostra-se feliz na China.