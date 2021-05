Lusitânia de Lourosa, Amora, Canelas 2010, Alverca, Caldas, Louletano, União Santarém, São João de Ver, Merelinense, Mirandela e Oriental Dragon somaram esse domingo importantes vitórias na disputa do acesso à Liga 3, na terceira jornada, a última da primeira volta, que ficou concluída este domingo.

No sábado, tinham-se realizado outros três jogos, com vitórias de Leça e Olhanense e empate no Fafe-Vitória B.

Confira os resultados e as classificações após a terceira jornada. Recorde-se que os dois primeiros classificados no final desta fase de acesso, total de 16 clubes, acedem à nova Liga 3 em 2021/2022. Os clubes classificados em terceiro e quarto lugares ficam no Campeonato de Portugal, que passa a ser o quarto escalão nacional.

Série 1:

Felgueiras 1932-Montalegre, 0-0

São Martinho-Merelinense, 0-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Merelinense, 6 pontos

2.º: Montalegre, 4

3.º: Felgueiras 1932, 4

4.º: São Martinho, 3

Série 2:

Fafe-Vitória Guimarães B, 1-1

Mirandela-Maria da Fonte, 2-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vitória Guimarães B, 7 pontos

2.º: Mirandela, 4

3.º: Fafe, 3

4.º: Maria da Fonte, 1

Série 3:

Gondomar-Leça, 0-1

São João Ver-AD Sanjoanense, 2-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Leça, 7 pontos

2.º: São João Ver, 5

3.º: AD Sanjoanense, 3

4.º: Gondomar, 1

Série 4:

Lusitânia de Lourosa-Marítimo B, 2-0

Canelas 2010-Amarante, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 5 pontos

2.º: Canelas 2010, 4

3.º: Amarante, 4

4.º: Marítimo B, 3

Série 5:

Loures-Oliveira do Hospital, 0-0

Caldas-Benfica Castelo Branco, 2-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Oliveira do Hospital, 5 pontos

2.º: Loures, 5

3.º: Caldas, 4

4.º: Benfica Castelo Branco, 1

Série 6:

Alverca-Condeixa, 3-2

Marinhense-União Santarém, 1-3

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Alverca, 7 pontos

2.º: Condeixa, 4

3.º: União Santarém, 4

4.º: Marinhense, 1

Série 7:

Louletano-Moncarapachense, 2-0

Sporting B-Oriental Dragon, 0-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Louletano, 6 pontos

2.º: Oriental Dragon, 4

3.º: Sporting B, 4

4.º: Moncarapachense, 2

Série 8:

Olhanense-Real SC, 1-0

Amora-Praiense, 2-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amora, 7 pontos

2.º: Praiense, 4

3.º: Olhanense, 4

4.º: Real SC, 1