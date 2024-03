A nossa equipa, experiente em apostas desportivas, analisa a fundo as odds de casas de apostas legais em Portugal, assim como a diversidade de eventos e mercados, segurança, métodos de pagamento, bónus e outros critérios, para que não lhe escape nada nas entrelinhas.

Também avaliamos cuidadosamente as ferramentas de apostas. Seja assistir aos jogos ao vivo com live streaming, ter a opção de cash out em caso de perdas ou encontrar rapidamente o que precisa com categorias e filtros de pesquisa.

Junte-se a nós nesta jornada e descubra as razões que tornam estas casas de apostas online nas melhores do cenário atual. Vamos começar!

Casas de Apostas Online: As 14 Melhores

Queremos que saiba o que cada casa de apostas tem de melhor para oferecer em termos de odds, bónus, ferramentas de aposta, segurança do site e pagamentos. Por isso, vamos diretos ao assunto. Está preparado para conhecer o nosso top 14?

Estas são as 14 melhores casas de apostas, escolhidas pelos nossos especialistas:

Betano: Melhor Serviço de Live Streaming Solverde: Melhor Oferta de FreeBets ESC Online: Disponibilidade de Cash Out na Maioria dos Eventos Luckia: Filtros de Pesquisa mais Completos Bacana Play: Casino Inclusivo de Roleta Americana Betclic: Casa de Apostas com Melhor App Móvel PokerStars: Melhor Escolha para Poker Casino Portugal: Casa de Apostas com o Melhor Apoio ao Cliente 888Casino: Casa de Apostas com Fornecedor de Jogos Exclusivo Bwin: Casa de Apostas com a Melhor Ajuda nas Múltiplas Placard.pt: Casa de Apostas com Melhor Reputação Nossa Aposta: Maior Oferta de Boas-Vindas GoldenPark: Casa de Apostas Mais Recente LeBull: Casa de Apostas com Match Tracker Ilustrativo







1. Betano: Melhor Serviço de Live Streaming

A Betano é uma das marcas mais inovadoras em funcionalidades para apostas desportivas. As nossas favoritas são o Bet Mentor, que sugere eventos com base no valor que desejamos ganhar com o nosso palpite, e o xGoals, que analisa as hipóteses de uma equipa marcar durante o jogo.

Assistir aos eventos ao vivo vai oferecer-lhe uma vantagem valiosa ao tomar decisões informadas para as suas previsões. Durante o nosso teste, visualizámos 20 live streams, entre futebol, ténis e basquetebol, e notámos uma qualidade superior à média das casas de apostas online em Portugal.

Principais Benefícios:

Possibilidade de filtrar a pesquisa de mercados por intervalos de odds

Marca patrocinadora oficial do Sporting, Benfica e Porto, os maiores clubes do país

Apostas especiais, com odds melhoradas

Logo após o registo, introduza o nosso código promocional “CAOPT” e ganhe uma aposta grátis de 10€ para um evento com odds iguais ou superiores a 2.00. Após o 1º depósito mínimo de 10€, recebe um bónus de 100% até 50€, com um rollover de apenas 5x.

O chat ao vivo está disponível 24 horas por dia, com respostas esclarecedoras em menos de 2 minutos. Além disso, o site oferece uma secção com mais de 100 perguntas e respostas, juntamente com 3 tutoriais sobre as missões, criação de conta e cash out.

2. Solverde: Melhor Oferta de FreeBets

A Solverde é conhecida por ter o maior casino online do país, mas no desporto também não desaponta e conta com mais de 10 modalidades em que pode colocar as suas previsões, incluindo futebol, ténis e hóquei no gelo. Aproveite as Power Odds em mais de 20 jogos por dia.

Ao utilizar o nosso código promocional “CAOPT”, habilita-se a ganhar 30€ em freebets divididos em apostas de 10€ cada – uma simples, uma ao vivo e uma múltipla. Lembre-se que as odds para cada devem ser iguais ou superiores a 2.00 e não têm rollover.

Principais Benefícios:

Bet Builder de múltiplas, com sugestões de apostas vantajosas no momento

Grande variedade de mercados, incluindo o total de golos asiático

Marca patrocinadora de 11 clubes, incluindo Santa Clara e Associação Académica de Espinho

Quando estiver pronto para fazer o levantamento dos ganhos que obteve com as freebets, poderá passá-los para a sua carteira através de PayPal, Skrill, Neteller ou transferência bancária, a partir do valor mínimo de 0.01€.

Encontrar eventos no site é simples graças às ferramentas de pesquisa. Utilize o motor de busca para procurar competições, equipas ou modalidades. Pode dar destaque aos seus desportos preferidos adicionando-os aos favoritos através do símbolo da estrela que encontra na barra lateral.

3. ESC Online: Disponibilidade de Cash Out na Maioria dos Eventos

A ESC Online é uma das nossas escolhas favoritas para apostas mais arriscadas graças à disponibilidade de cash out na grande maioria dos eventos desportivos, com a exceção de fórmula 1 e motociclismo.

Ao concluir o registo com o código promocional “CAOPT”, pode receber um bónus de 10€ sem precisar de colocar dinheiro na sua conta. Após o 1º depósito, a oferta de boas-vindas para apostas desportivas pode ir até 250€ em freebets.

Principais Benefícios:

500+ eventos ao vivo por dia

Aumento das odds nas apostas múltiplas com as Opti-Odds

Operado pela Estoril Sol Digital S.A, a mesma empresa que gere o Casino Estoril

Esta casa de apostas permite-lhe guardar as suas competições favoritas e consultar as estatísticas das equipas em campo. Ao explorar os mercados, vai encontrar categorias como "Mercados Principais", "Golos" e "Handicap". A marca concede-lhe, ainda, sugestões de apostas acompanhadas de explicações lógicas.

O apoio ao cliente está disponível por chat ao vivo, entre as 12h00 e as 22h00, com respostas esclarecedoras e rápidas. Também poderá contactar o suporte técnico através do e-mail, onde as informações são mais completas.

4. Luckia: Filtros de Pesquisa mais Completos

Explorar o casino Luckia é mergulhar nas mais de 650 slots, com algumas lançadas em primeira mão (símbolo do trevo). Para o ajudar a encontrar a máquina perfeita para si, pode filtrar a sua pesquisa por fornecedores, temas e intervalos de linhas de pagamento.

Como oferta de boas-vindas, receba de braços abertos o bónus triplo até 500€ ao utilizar o nosso código promocional “CAOPT”. O primeiro depósito é duplicado até 200€ e os dois restantes dão direito a uma oferta de 50% até 150€.

Principais Benefícios:

Apoio ao cliente por chat ao vivo e telefone, das 8h00 às 23h00

Versão grátis de todos os jogos

Possibilidade de receber 25€ em saldo bónus todas as semanas

Os jogadores da Luckia podem fazer depósitos a partir de 10€. Entre os métodos de pagamento, contamos com opções conhecidas em Portugal como o MB Way, Visa, Multibanco, PayPal, Neteller, PaySafeCard e Skrill.

Se sentir algum problema a surgir relacionado ao jogo, fique descansado. Pode definir limites diários, semanais ou mensais para depósitos e apostas, ou optar pela autoexclusão por tempo indeterminado.

5. Bacana Play: Casino Inclusivo de Roleta Americana

O Bacana Play não brinca em serviço e conta com um catálogo com mais de 1400 slots. Quanto aos jogos de mesa, oferece uma sala de roleta americana, outra de roleta francesa, e duas salas de blackjack.

Registe-se com o nosso código promocional “CAOPT1”, e comece a apostar da forma mais bacana possível! Ao depositar o mínimo de 10€ pela primeira vez, habilita-se a ganhar um bónus de 100% até 250€ para apostar nas slot machines.

Principais Benefícios:

Acesso às informações das slots antes de entrar no jogo, como a aposta máxima e o maior ganho

Catálogo de jogos constantemente atualizado

Aplicação disponível na App Store e na Google Play Store

Para organizar a jogatana, pode filtrar a pesquisa dos jogos por tipo, pontuação, apostas mínimas e máximas e tags, como Megaways e Populares. Explore a categoria “Hot/Cold” e descubra quais os jogos que estão a oferecer mais prémios no momento.

O tratamento VIP começa assim que se regista na Bacana Play. Terá acesso ao Clube VIB, este que é composto por 6 níveis distintos, desbloqueados à medida que vai jogando. Pode ganhar prémios como rodadas grátis, participação em torneios exclusivos e até viagens!

6. Betclic: Casa de Apostas com Melhor App Móvel

Certamente já ouviu falar da Betclic, não fosse esta a patrocinadora oficial da liga portuguesa de futebol. Nesta casa de apostas, poderá apostar em mais de 10 modalidades distintas, incluindo futebol, ténis, basquetebol e MMA.

A marca tem um dos bónus mais atrativos do mercado português, que consiste numa primeira aposta sem risco até 50€. Se o seu palpite inicial não for bem-sucedido, a operadora devolve-lhe o valor total para tentar novamente.

Principais Benefícios:

Possibilidade de fazer cash out nos eventos

Funcionalidade Multi+ que aumenta as odds nas apostas múltiplas

Disponibiliza a Betclic TV, a ferramenta de live stream

A aplicação da Betclic é muito útil para colocarmos as nossas previsões on the go e está disponível tanto na App Store como na Google Play Store. Uma vantagem extra de instalar a app é o acesso a um tutorial completo de como fazer apostas desportivas, ideal para iniciantes.

Não deixe de aproveitar, ainda, as várias promoções de odds aumentadas na Betclic, incluindo a Mega Boost, Flash Boost, Live Boost e Happy Hour, que adicionam pelo menos 5% aos resultados da sua aposta.

7. PokerStars: Melhor Escolha para Poker

Está à procura do local ideal para jogar poker online? Sem dúvida que é a PokerStars, que oferece salas de alta qualidade e três variantes de jogo: Texas Hold'em, Omaha Hi-Lo e Omaha High.

Certifique-se de inserir o código promocional "CAOPT" ao registar-se, para garantir um bónus de 100% até 1000€. É importante saber que todas as slot machines contam 100% para a conversão dos ganhos em dinheiro real.

Principais Benefícios:

Blackjack e roleta com salas multijogador

Levantamentos a partir de 0.01€ com Neteller, Skrill, PayPal, Visa e transferência bancária

App semelhante à versão browser, disponível para iOS e Android

A oportunidade de receber cashbacks de 25% das perdas no casino está disponível na plataforma, graças ao programa PokerStars Rewards. Acumule pontos e avance pelos 6 níveis de cofre!

É um dos casinos online com mais oferta de slots. São mais de 1600, incluindo algumas das nossas favoritas como a "Sugar Rush" e "Big Bass Splash". Com fornecedores de alta qualidade, como Pragmatic Play, Play'n GO e MGA, a qualidade dos jogos está garantida.

8. Casino Portugal: Casa de Apostas com o Melhor Apoio ao Cliente

Apesar do nome sugerir foco apenas em casino, o Casino Portugal surpreendeu-nos com mais de 10 modalidades desportivas, incluindo futebol, rugby e basquetebol. Poderá também fazer apostas ao vivo - veja as opções disponíveis na secção “Direto”.

Ao criar a sua conta, receba uma freebet de 5€ para colocar os seus palpites, sem a necessidade de efetuar qualquer depósito. Tem 3 dias para colocar a aposta, que conta com odds mínimas de 1.30.

Destaques Principais:

Depósito mínimo de apenas 1€ com MB Way

Operado pela SFP Online, S.A, a mesma empresa que integra o Casino Figueira da Foz

Apostas em qualquer desporto a partir do valor mínimo de 0.50€

Caso ocorra alguma anomalia ou precisar de esclarecer dúvidas, clique no ícone no canto superior direito do layout para aceder ao chat ao vivo e obtenha assistência 24 horas por dia. O tempo médio de espera para cada resposta varia entre 1 a 4 minutos.

Visite a secção "Bet Builder" no topo da página para ver as sugestões de apostas da marca e explore uma variedade imensa de combinações de mercados.

9. 888Casino: Casa de Apostas com Fornecedor de Jogos Exclusivo

No 888 Casino, aproveite os mais de 700 jogos incluindo três salas de roleta e slots topo de gama, como a Legacy Of Dead e Gates Of Olympus. Enquanto fazíamos scroll pelo catálogo, encontrámos também máquinas com jackpots que superam os 1.000.000€.

O 8 é, sem dúvida, o número da sorte neste casino. Ao fazer o registo na plataforma, é presenteado com um bónus de 8€ sem depósito, válido para apostar em todas as slots. Depois do seu 1º depósito, desfrute da oferta de 100% até 1000€.

Principais Benefícios:

Fornecedor de software dos jogos exclusivo da marca

Levantamentos a partir de 1€ através de PayPal e Skrill

Filtros de pesquisa dos jogos por volatilidade, funcionalidades, jackpots, temas e fornecedores

Para realizar depósitos, poderá contar com uma grande variedade de métodos de pagamento, incluindo o MB Way, Multibanco, Visa, Mastercard, Skrill e PayPal, todos a partir de um valor mínimo de apenas 10€.

Quer um tratamento VIP? Assim que criar uma conta, vai conseguir fazer parte do Clube 888 e superar mais de 2000 níveis de recompensas, habilitando-se a ganhar fichas de ouro convertíveis em rodadas grátis ou em saldo bónus.

10. Bwin: Casa de Apostas com a Melhor Ajuda nas Múltiplas

A Bwin oferece 15 modalidades desportivas onde poderá colocar os seus palpites, como futebol, basquetebol, ténis e hóquei no gelo. Apostámos em algumas das grandes competições, como a Premier League, La Liga e NBA, e não notámos qualquer falha.

Ao criar uma conta no site, é premiado de imediato com uma freebet de 10€. Além disso, ao fazer o 1º depósito, recebe uma aposta sem risco até 50€, válida para qualquer competição.

Principais Benefícios:

Bwin TV com serviço de live streaming melhorado

Aplicação funcional e disponível para sistemas Android e iOS

Levantamentos a partir de 0.01€ por transferência bancária

Ao longo dos anos, fomos notando melhorias no suporte ao cliente da Bwin, evidenciadas a partir dos tempos de espera entre as respostas. O serviço de chat ao vivo está disponível entre as 9h00 e a 0h00, e assegura respostas rápidas e esclarecedoras.

Para o ajudar, a Bwin disponibiliza duas ferramentas de inteligência artificial. A "Minha Múltipla" sugere apostas com base nos seus mercados favoritos. Já a "Múltipla Rápida" propõe-lhe palpites consoante um intervalo de odds ou os ganhos que deseja obter com a sua previsão.

11. Placard.pt: Casa de Apostas com Melhor Reputação

Começando apenas como um jogo em papelarias físicas, o Placard deu um grande passo em 2022 ao tornar-se numa das melhores casas de apostas online em Portugal. Atualmente, oferece mais de 14 modalidades desportivas.

Os bónus no Placard demoraram, mas chegaram! Ao efetuar a sua primeira aposta igual ou superior a 1€, com odds mínimas de 1.20, a operadora concede-lhe uma aposta grátis até 20€, caso o seu palpite inicial seja resolvido como perdido.

Principais Benefícios:

Levantamentos a partir de 0.01€ através de Visa e transferência bancária

Marca reputada, conhecida pelos portugueses e patrocinadora oficial de 7 clubes

Depósitos a partir de 5€ com MB Way

Na parte esquerda da página de desporto, pode encontrar o separador "Odds Boost" com mais de 10 mercados com as cotas melhoradas. Aí, vai conseguir ver facilmente as mudanças nas cotações antes e depois, para tomar decisões mais informadas.

O chat ao vivo está acessível entre as 10h00 e as 21h00 todos os dias, com respostas esclarecedoras com tempo de espera que nunca excede os 3 minutos. Também poderá contactar o suporte técnico por email e chamada telefónica.

12. Nossa Aposta: Maior Oferta de Boas-Vindas

A Nossa Aposta oferece um casino com mais de 420 slots de qualidade, incluindo alguns dos nossos jogos favoritos, como a "Gonzo's Quest" e a "Sweet Bonanza". Além disso, disponibiliza três salas de blackjack e três salas de roleta.

O registo na plataforma traz consigo um bónus especial de 25 rodadas grátis na slot "Pot O' Gold". Ao depositar o mínimo de 10€, ative o bónus de até 700€ + 300 free spins, e passe pelo desafio de oito missões para conseguir transformá-lo em saldo real.

Principais Benefícios:

Versão grátis de todos os jogos

Bónus de registo com rollover baixo de apenas 2x

10% de reembolso todas as semanas, para compensar perdas em slots

Para promover o jogo responsável, o site concede-lhe a opção de definir limites diários, semanais e mensais para depósitos e apostas. Caso necessite, pode efetuar solicitações de pausa e autoexclusão ao aceder ao menu "A Minha Conta".

O apoio técnico está disponível por chat ao vivo, email e telefone, das 11h00 às 24h00. Durante o nosso teste, verificámos que as respostas são esclarecedoras e dadas em menos de 5 minutos.

13. GoldenPark: Casa de Apostas Mais Recente

Embora seja a marca mais recente no mercado, a GoldenPark já apresenta uma ampla gama superior a 18 modalidades. Ao navegarmos pelo site, contámos aproximadamente 160 eventos ao vivo diários, incluindo jogos de hóquei no gelo, futebol e ténis.

Assim que se registar, vai poder aproveitar uma freebet de 10€. No 1º depósito, pode receber até 40€ em apostas grátis. Pode utilizá-las em qualquer desporto, tanto em apostas simples, como em múltiplas.

Principais Benefícios:

Seleção “Hipótese Dupla” entre os mercados de aposta

Chamada telefónica entre os canais de apoio ao cliente

Medidas de jogo responsável como limites de depósito, apostas e autoexclusão

Graças às funcionalidades do site, é fácil encontrar os eventos que procura. Clique na estrela para adicionar competições à categoria de favoritos, e use a barra de pesquisa no canto superior esquerdo para escrever o nome da equipa, desporto ou competição.

Se vir que um palpite não está a correr como esperava, acione o cash out. Basta ir ao seu boletim e consultar a secção "As Minhas Apostas". Lá, poderá verificar o seu histórico e confirmar se esta funcionalidade está disponível nos eventos em que apostou.

14. LeBull: Casa de Apostas com Match Tracker Ilustrativo

A LeBull foi uma das casas de apostas em Portugal recentemente adicionadas ao mercado. Vai poder apostar em 8 modalidades distintas, incluindo futebol, ténis e snooker. Conte com mais de 400 eventos diários de competições como a Liga dos Campeões e a Premier League.

As ferramentas fazem também parte do catálogo. Vai poder contar com um Match Tracker ilustrativo de cada momento do jogo e encontrar eventos ou ligas facilmente com a ajuda da barra de pesquisa. Pode, ainda, adicionar os eventos como favoritos com um simples clique no símbolo da estrela.

Principais Benefícios:

Depósitos a partir de 5€ com MB Way

Versão mobile funcional, com as mesmas ferramentas da versão browser

Odds elevadas, comparativamente às restantes casas de apostas online

Quando a sua aposta não estiver a correr conforme planeado, confira a disponibilidade da opção de cash out. Assim, terá a possibilidade de recuperar uma parte do seu dinheiro antes do evento terminar. Esta ferramenta está presente tanto em apostas ao vivo quanto em pré-jogo.

No que diz respeito às políticas de jogo responsável, a LeBull distingue-se ao oferecer a flexibilidade de definir limites diários, semanais ou mensais para depósitos e apostas, promovendo assim um ambiente mais seguro para os jogadores.

Fatores de Avaliação das Casas de Apostas Desportivas

Antes de elaborarmos a nossa lista das 14 melhores casas de apostas online, seguimos um critério de avaliação rigoroso que considera os aspetos mais importantes de cada marca, como a diversidade, odds, bónus e, claro, a sua licença de operação emitida pelo SRIJ.

Variedade de Modalidades e Mercados

A diversidade de opções é uma consideração primordial ao escolher uma casa de apostas online. Analisamos a gama de modalidades desportivas, desde as mais populares, como futebol e ténis, até desportos menos convencionais, como as lutas de MMA e snooker.

A variedade de mercados disponíveis em cada evento é examinada para garantir uma experiência completa e enriquecedora. Por exemplo, no futebol, valorizamos a possibilidade de apostar no handicap asiático e na hipótese dupla.

Ferramentas de Auxílio e Navegação

Verificamos se o site oferece ferramentas eficazes para localizar eventos desportivos específicos, para que o processo de aposta seja rápido e intuitivo.

Funcionalidades práticas, como adicionar competições aos favoritos, barra de pesquisa e categorias de destaque, são elementos cruciais para não andar muito tempo às voltas no site inutilmente.

Para acompanharmos as apostas ao vivo da melhor forma, gostamos que os sites de apostas disponham de um match tracker, simulação dos jogos em 2D, ou serviço de live streaming com boa qualidade e sem entraves.

Odds Favoráveis

Analisamos as probabilidades oferecidas por várias casas de apostas em centenas de jogos, com o objetivo de identificarmos aquelas que apresentam as melhores odds.

Priorizamos as marcas que nos ofereçam cotas competitivas e mais altas que a média, uma vez que, assim, os ganhos potenciais dos nossos leitores são maximizados.

Bónus de Registo e Boas-Vindas com Boas Condições

Além de avaliar o valor monetário oferecido nos bónus sem depósito e de 1º depósito, examinamos as condições associadas às ofertas, para garantir que são atrativas e realistas.

Avaliamos as características dos melhores incentivos de entrada, como o bónus de 30€ em apostas grátis da Solverde, sem rollover, ou a oferta de registo de 25 rodadas grátis da Nossa Aposta, com rollover de apenas 2x.

Licença de Operação, Segurança e Reputação

Para garantir a segurança dos nossos leitores, todas as casas de apostas que aconselhamos são legais em Portugal, e apresentam uma licença emitida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Também investigamos a reputação das marcas em plataformas de reclamações e tentamos perceber se patrocinam alguma entidade conhecida e fiável, como o caso da Betclic, que patrocina a maior liga de futebol em Portugal.

Métodos de Pagamento Acessíveis

No que toca a pagamentos, levamos em consideração a variedade de métodos disponíveis, assegurando que sejam conhecidos e amplamente utilizados pelos apostadores portugueses, como, por exemplo, o MB Way e o Multibanco.

A nossa equipa prefere casas de apostas online com mínimos de depósitos e levantamentos baixos, porque são mais adequadas aos jogadores que estão a começar e não querem arriscar muito.

As Melhores Apps de Apostas em Portugal

Imagine que amanhã tem a sorte de ganhar uma viagem de sonho. Já pensou na melhor forma de levar as suas apostas consigo? Descubra connosco as melhores apps de apostas em Portugal!

Após testarmos todas as aplicações do nosso top 14, selecionámos as 2 melhores para apostas em futebol.

Levamos em conta principalmente 3 critérios: a facilidade de instalação e utilização, ofertas exclusivas e a eficácia nos sistemas iOS e Android.

1. Betclic

Tutorial completo de apostas desportivas

Informação dos mercados de apostas com mais procura

10€ para quem convidar um amigo

Fizemos o download da aplicação na Google Play Store em menos de 2 minutos. Ao abrirmos, carregou totalmente em menos de 1 segundo, o que é uma boa média em comparação com outras alternativas, como os 10 segundos que app da Solverde demorou a carregar.

Mesmo na app, existem boosts de odds regularmente ao selecionar múltiplos mercados. Por exemplo, fizemos uma aposta múltipla de 11 seleções e recebemos um boost de +20%, o que deu num ganho possível de 2300€ com uma aposta de 5€.

A interface é intuitiva e fácil de usar, e o menu principal está sempre acessível na parte inferior. Visitámos a secção de desafios e a app fornece orientações claras para aceitá-los e testar a sua sorte. Os processos de depósito são simples, através do símbolo "+" no canto superior.

2. Betano

Novidades por mensagem na sua área de perfil

Jogos destacados em formato de story, igual ao Instagram

Possibilidade de navegar em anónimo

A app da Betano oferece-lhe a transmissão dos jogos ao vivo sem a necessidade de ter saldo na conta. Durante os nossos testes, assistimos a live streams da Primeira Liga Portuguesa de Futebol e da La Liga.

O acesso ao Bet Mentor é fácil, localizado na categoria de destaques, e oferece-lhe sugestões de mercados em menos de 2 segundos, após escrever o valor desejado para apostar e ganhar.

Os eventos com o símbolo "SO" indicam as Super Odds, ou seja, odds acima da média. Além disso, a app tem um feed de notícias com os jogos em curso para as apostas ao vivo, e o destaque para os principais jogos do dia, principalmente de futebol.

A aplicação inclui uma categoria chamada "My Live", para guardar os eventos ao vivo como favoritos, o que lhe facilita o percurso de apostas.

Que Métodos de Pagamento Existem nas Casas de Apostas?

As casas de apostas oferecem opções diversas para transações financeiras. Atualmente, destaca-se o MB Way, amplamente utilizado em Portugal, com depósitos e levantamentos diretos pelo número de telemóvel. Para aderir, basta dirigir-se a uma caixa ATM ou ao balcão do seu banco.

O Multibanco também está disponível em todas as casas de apostas desportivas em Portugal e oferece-lhe a comodidade de fazer depósitos no ATM ou pelo homebanking. Porém, não poderá efetuar levantamentos através deste método.

Saiba que os cartões Visa e Mastercard têm cobertura internacional, por isso, são também um dos métodos de pagamento mais utilizados pelos jogadores portugueses e estão presentes em todas as marcas da nossa lista.

As carteiras digitais vieram revolucionar as nossas vidas ao permitir-nos fazer depósitos e levantamentos sem a necessidade de indicarmos os nossos dados bancários mais sensíveis. Tanto o PayPal, como o Skrill e o Neteller são totalmente seguros, e garantem rapidez nas operações.

FAQ’s: Perguntas Frequentes