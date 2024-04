O treinador do Casa Pia, Gonçalo Santos, em declarações na conferência de imprensa após a derrota na receção FC Porto (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Faltou alguma definição no ataque?] «Jogar contra uma equipa que é candidata ao título nunca é fácil, tentámos pressionar mais alto no início, fomos tendo algum sucesso. Claro que com a qualidade individual, o FC Porto foi crescendo no jogo. Estiveram por cima, fizeram o golo à meia-hora, mas depois até ao final da primeira parte estivemos por cima, com duas grandes oportunidades. Até tivemos mais, o que não é fácil. Na segunda parte ajustámos algumas coisas, tentámos outra vez pressionar mais alto, mas o FC Porto acabou por fazer o 2-1. Depois acabámos novamente por cima do FC Porto, podíamos ter empatado, mas foi um jogo dividido, demos uma boa imagem do que temos feito até aqui e isto dá-nos confiança para o que falta.

[Fica um amargo de boca?] Sim, acaba sempre por ficar. A nossa época tem sido muito boa, no último terço tem-nos faltado um bocadinho de boas decisões. Acredito que com o trabalho que estamos a fazer vamos ganhar muito mais vezes do que as que não vamos ganhar. O trabalho diário dá-nos muita confiança.

[Pressão final sobre o FC Porto é a prova de que o Casa Pia estava insatisfeito] Sim, só vejo o jogo dessa maneira, queremos sempre ser melhores do que o adversário. Senti que a equipa estava a crescer, que o FC Porto estava mais baixo, e decidi tirar mais um central. Fomos criando algumas ocasiões, muitas bolas na área, mas faltou um pouco de sorte.

[Casa Pia está relativamente confortável no nono lugar?] Confortáveis não estamos, mas sabemos que em 12 pontos, o Portimonense tem de nos ganhar cinco. Com a nossa ambição e com o futebol que temos praticado, acreditamos que vamos fazer mais pontos do que os nossos concorrentes.

Acredito que este jogo nos vai dar ânimo, contra o Benfica também já tínhamos estado bem. Tinha dito que íamos ser mais consistentes do que os 90 minutos, acabámos por cima do FC Porto e isso é uma motivação extra. Não nos deu pontos, mas vai dar-nos mais alento.»