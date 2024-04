Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia em declarações na flash-interview da Sport Tv, após o derrota frente ao FC Porto, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga:

[Análise ao jogo] «No futebol dizemos que é azia quando saímos com um resultado destes depois do jogo que fizemos. Estamos felizes pela atitude dos jogadores. Há coisas que o dinheiro não compra. Temos a atitude, uma vontade tremenda de fazer bem e hoje dividimos o jogo com uma equipa grande. Não merecíamos esta derrota e temos de dar os parabéns a esta equipa que consegue ombrear com o FC Porto. Faltou-nos uma pontinha nas oportunidades que tivemos, mas o futebol é isto. Continuar a trabalhar e passar aos jogadores a mensagem da qualidade deles.»

[Opinião lance polémico] «Nós temos, mas quando se fala de factos nem eu mais ninguém podemos falar muito mais que isso. As pessoas viram, está lá, há responsáveis por isso. Ficamos tristes por não ter sido assinalada grande penalidade a nosso favor, mas não há nada a fazer. Quem arbitra é o árbitro e nós estamos ali para jogar. Mais um fator para estarmos na tal azia. Só podemos focar-nos naquilo que controlamos.»

[O Casa Pia volta a vender cara a derrota frente a um dos grandes] ‘«Temos de nos agarrar a isto, jogar contra essas equipas ou outra qualquer para nós é indiferente. O que é facto é que se formos aos jogos todos ficamos com um sabor amargo por não termos levado pontos desses jogos todos. Resta-nos trabalhar e ser melhores amanhã. Continuar a ser competentes.»