Sérgio Conceição, treinador do FC Porto em declarações na flash-interview da Sport Tv, após o vitória frente ao Casa Pia, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga:

[Análise ao jogo] «É uma vitória importante. Voltamos ao registo que é normal. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, perante uma equipa que criou dificuldades aos nossos rivais. Mas entrámos bem no jogo, podíamos ter criado situações naquilo que era a estratégia definida. O golo é um bom exemplo daquilo que foi trabalhado. Mais uma vez, no primeiro remate enquadrado do adversário sofremos o golo. Mas acho que controlamos o jogo. Na segunda parte faltou a definição, o momento de concluir. Vejo a equipa a criar muitas situações no último terço, mas este ano temos pecado por essa pouca eficácia ofensiva.»

«É dos anos em que criamos mais situações para golo. Chegamos com uma presença interessante no último terço e temos jogadores criativos e virtuosos. Mas em casa e ao dissecar o jogo, os jogadores compreendem os erros nessas tomadas de decisão. Mas parabéns aos jogadores do Casa Pia que estão a fazer um campeonato muito interessante.»

[Dificuldade em gerir a equipa face às lesões] «Não foi fácil. O Pepe jogou algo limitado, o Francisco saiu com o calcanhar em sangue. Se não fossem eles seriam outros e tinham cumprido o objetivo. Mas foi uma preparação difícil.»

[Não há jogadores suspensos para a receção ao Sporting] «Não vivemos desse tipo de jogos. Temos de ser consistentes. Não é por ser o Benfica, Sporting ou Sporting Braga que precisamos dessa afirmação. Este ano demos uma vitória categórica sobre o Benfica, mas depois não demos continuidade a isso. Mas é disso que os clubes vivem. No campeonato das equipas não tão fortes acabaram por nos tirar pontos e nós aí não temos estado tão bem.»