Rafael Martins, avançado brasileiro de 34 anos, deixou o Casa Pia e assinou pelo Santa Clara para as próximas duas temporadas, anunciou o clube açoriano.

Na época passada, pelos gansos, apontou 9 golos em 32 jogos. Agora, deixa de vestir a camisola do clube da Liga para jogar no segundo escalão português.

Não foram revelados quaisquer valores pelos clubes.

«Rafael Martins é reforço! A Santa Clara, Açores, Futebol SAD, tem o prazer de anunciar a contratação do avançado Rafael Martins. O atleta natural de Santos (Brasil) rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas, depois de na última época ter representado o Casa Pia, onde apontou 9 golos em 32 jogos», pode ler-se no site oficial do Santa Clara.