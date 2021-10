Portugal regista mais nove mortes e 465 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Estão agora hospitalizadas 295 pessoas em enfermaria, mais 10 do que no sábado. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 61, ou seja, mais mais duas do que no dia anterior.