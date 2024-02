Além da perda de três pontos, a deslocação do FC Porto a Arouca custou à SAD azul e branca quase 10 mil euros em multas.

Rui Correia, team manager dos dragões, foi multado em 4.080 euros e punido com um jogo de suspensão por protestar de forma veemente com um elemento da equipa de arbitragem.

Além desta punição, a SAD do FC Porto foi ainda multada em 1.910 por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, em 2.040 euros por atraso no regresso dos balneários para a segunda parte sem que qualquer justificação fosse dada e em 612 euros por insultos dos adeptos ao guarda-redes do Arouca.

Recorde-se que Wendell viu o 5.º amarelo da Liga no último jogo e é baixa para a receção do FC Porto ao Estrela da Amadora.