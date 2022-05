O Sporting foi multado em mais de 6 mil euros devido a comportamento incorreto do público afeto aos leões durante o jogo com o Santa Clara em Alvalade, na 34.ª e última jornada da Liga.

A maior fatia (5.100 euros) está relacionada com a deflagração de artefatos pirotécnicos várias vezes ao longo da partida.

O montante restante (1.275 euros) diz respeito a uma coreografia com a exibição de uma bandeira alusiva à claque Juve Leo fora da Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos, antigo espaço destinado aos detentores do cartão do adepto.