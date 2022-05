Os confrontos entre jogadores após o apito final do Famalicão-Sp. Braga, no passado fim de semana, custaram a Riccieli e a David Carmo três e dois jogos de castigo.

O defesa dos famalicenses viu ser-lhe aplicada a sanção mais pesada, sendo ainda multado em 561 euros: «Agarrou o pescoço de um adversário com força excessiva. Após este ato ainda agrediu o adversário com um soco», lê-se no excerto do relatório do árbitro que é reproduzido no mapa de castigos publicado nesta terça-feira.

Já David Carmo, defesa dos arsenalistas, terá de cumprir dois jogos de castigos e de pagar uma coima de 867 euros: «Agarrou o pescoço de um adversário com força excessiva», registou o árbitro no relatório.

As sanções de jogos terão de ser cumpridas no arranque da próxima época, ao abrigo do artigo 38.º do Regulamento Disciplinar da Liga.

O Conselho de Disciplina aguarda ainda esclarecimentos de Benfica (relativamente ao jogo com o FC Porto na Luz), Boavista (jogo com o V. Guimarães) e de Ricardo Sá Pinto, que no final do Moreirense-Vizela discutiu com adeptos da equipa visitante.

O V. Guimarães viu ainda ser-lhe instaurado um processo disciplina devido a acontecimentos ocorridos na receção ao Santa Clara, jogo da 32.ª jornada.