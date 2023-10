A equipa feminina do Benfica está com um pé na fase de grupos da Liga do Campeões, depois de ter ido esta quarta-feira ao Chipre golear o Apolllon Limassol com um categórico 7-0, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória.

Depois de já ter deixado pelo caminho as campeãs da Irlanda e da Letónia, com resultados volumosos, a equipa de Filipa Patão fez mais um autêntico passeio na solarenga Limassol, chegando ao intervalo já a vencer por 3-0, sem que as cipriotas tenham feito um único remate à baliza de Pauels.

As campeãs de Portugal abriram o marcador cedo, logo aos 10 minutos, com Lúcia Alves, com um grande passe, a destacar Kika Nazareth que ainda fintou uma adversária antes de abrir o marcador. Mais nove minutos e mais um golo, com mais uma assistência de Lúcia Alves para um golo de belo efeito da canadiana Alidou, por sinal, o golo mil do Benfica em competições oficiais.

O Apollon ainda esboçou uma reação ao primeiro golo do Benfica, mas nesta altura já não conseguia reagir à intensa pressão das encarnadas e uma falta de Kalyan sobre Lúcia Alves permitiu a Carole Costa marcar o terceiro desde a marca dos onze metros.

Na sequência do penálti, Carole Costa lesionou-se e pediu, desde logo, a substituição, abrindo espaço para a entrada de Christy Ucheibe, mas o Benfica controlou o jogo até ao intervalo, não permitindo um único remate à equipa da casa.

Alidou bisa e Jéssica Silva também

A segunda parte foi mais do mesmo, com um intenso domínio da equipa de Filipe Patão que se foi traduzindo em mais golos. Marta Cinta assinou o quarto, aos 57 minutos, depois de uma assistência espetacular de Kika Nazareth que picou a bola sobre a defesa cipriota.

Mesmo com uma vantagem mais do que confortável, o Benfica nunca aliviou a pressão sobre o adversário que acabou por cometer mais erros, como o que deu origem ao quinto golo, aos 78 minutos, com Alidou a ganhar uma bola entre o guarda-redes e uma defesa antes de bisar no jogo.

Já na parte final do jogo, Jéssica Silva entrou com tudo no jogo e acrescentou mais dois golos ao pecúlio do Benfica, marcando o primeiro de cabeça, aos 89 minutos, antes de bisar, com o pé esquerdo, já em período de compensação.

O Benfica goleia assim o Apollon com sete golos sem resposta, transformando o segundo jogo, no Estádio da Luz, numa mera formalidade, permitindo, inclusive, a Filipe Patão a oportunidade de poder fazer descansar as jogadoras mais utilizadas, na próxima quarta-feira.