Benfica e Sporting de Braga vão iniciar a fase de grupos da Liga dos Campeões em casa.

Os campeões nacionais, integrados no Grupo D, recebem o Salzburgo às 20 horas do dia 20 de setembro.

No mesmo dia e à mesma hora, o Sp. Braga recebe o Nápoles, campeão italiano, em jogo do Grupo C.

Na véspera, dia 19 de setembro, o FC Porto visita o Shakhtar Donetsk, em jogo do Grupo H (20h00).

Calendário do Benfica:

Benfica-Salzburgo, 20 setembro (20h00)

Inter-Benfica, 3 outubro (20h00)

Benfica-Real Sociedad, 24 outubro (20h00)

Real Sociedad-Benfica, 8 novembro (17h45)

Benfica-Inter, 29 novembro (20h00)

Salzburgo-Benfica, 12 dezembro (20h00)

Calendário do FC Porto:

Shakhtar Donetsk-FC Porto, 19 setembro (20h00)

FC Porto-Barcelona, 4 outubro (20h00)

Antuérpia-FC Porto, 25 de outubro (20h00)

FC Porto-Antuérpia, 7 de novembro (20h)

Barcelona-FC Porto, 28 de novembro (20h)

FC Porto-Shakhtar Donetsk, 13 de dezembro (20h)

Calendário do Sp. Braga:

Sp. Braga-Nápoles, 20 setembro (20h)

Union Berlim-Sp. Braga, 3 outubro (17h45)

Sp. Braga-Real Madrid, 24 outubro (20h)

Real Madrid-Sp. Braga, 8 novembro (20h)

Sp. Braga-Union Berlin, 29 novembro (20h)

Nápoles-Sp. Braga, 12 dezembro (20h00)

Calendário completo da fase de grupos da Liga dos Campeões: