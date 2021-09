Um árbitro russo para o FC Porto-Liverpool e um juiz sérvio para a visita do Sporting a Dortmund.

A UEFA já divulgou as equipas de arbitragem nomeadas para os jogos de terça-feira da segunda jornada da Liga dos Campeões.

A equipa de arbitragem do FC Porto-Liverpool será liderada pelo russo Sergei Karasev. Só se cruzou com os dragões uma vez, numa derrota por 2-0 no reduto do Feyenoord, para a Liga Europa 2019/20, mas em Portugal ficou associado ao polémico Schalke-Sporting de 2014/15, do qual a equipa leonina saiu com muitas queixas, depois da derrota por 4-3.

Quanto ao Dortmund-Sporting, também marcado para terça-feira, vai ser arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanović.

Curiosamente, foi o árbitro do Dortmund-Sporting... da Youth League, em 2016/17.