A UEFA nomeou Sergei Karasev para a receção do Sporting ao Besiktas, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões.

O russo não traz boas memórias ao emblema leonino, já que dirigiu a polémica derrota com o Schalke, em Gelsenkirchen, na fase de grupos da edição 2014/15.

Karasev já se cruzou com o Sporting depois disso: em 2017/18 arbitrou a derrota no reduto do Atlético de Madrid, para os quartos de final da Liga Europa.

Ainda recentemente o árbitro russo esteve em Portugal, nomeado para goleada sofrida pelo FC Porto diante do Liverpool.