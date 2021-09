Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Barcelona (3-0), para a Liga dos Campeões:

[sobre as comparações com a vitória de 1961] «Histórica não é, esta vitória. Não ganhei nada. Isso é ganhar títulos. Ganhei um jogo. Ganhei a um grande rival? Verdade. Foi em 1961, o 3-2, mas o Benfica aí ganhou um titulo, a Taça dos Campeões Europeus. É uma vitória que vale três pontos, que permite sonhar com a passagem. Tem o mesmo sabor das outras, se ganharmos agora ao Portimonense, pois o grande objetivo é vencer o campeonato. Nesta Champions o Benfica está em alto mar, com duas equipas que querem ganhar a Champions, e estamos a conseguir equilibrar. Esta vitória permite sonhar. Temos uma possibilidade de passar.»

[que importância tem esta vitória na afirmação europeia desta equipa, pois este resultado já deve ter feito soar uns alarmes pela Europa?] «Como o Sheriff... o Sheriff também já está a alertar. Esta vitória, em termos internacionais, tem um sinal afirmativo, de valorização da equipa do Benfica, que é isso que o Benfica quer, voltar a ser um clube conhecido pelos resultados que tem tido não só em Portugal. O Benfica quer voltar ao ranking da UEFA. Somar vitórias para recuperar essa posição e valorizar a marca Benfica, os jogadores do Benfica, e também o treinador do Benfica.»