Daniele Orsato foi o árbitro nomeado para a receção do Barcelona ao FC Porto, na terça-feira (20h00), para a 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O juiz italiano de 48 anos esteve no triunfo caseiro da equipa portista frente ao Atlético de Madrid, por 2-1, na fase de grupos da ‘Champions’ de 2022/23.

Pelo meio, arbitrou a vitória do Sporting de Braga no terreno do Panathinaikos, por 1-0, a vitória do Benfica perante o Barcelona (3-0) e o empate do Sp. Braga frente ao Leicester (3-3), este para a Liga Europa.

Orsato vai ter como auxiliares os compatriotas Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, enquanto Massimiliano Irrati vai ser o videoárbitro (VAR).