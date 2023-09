O FC Porto arranca a participação na Liga dos Campeões 2023/24 esta terça-feira, diante do Shakhtar Donetsk, numa partida agendada para as 20h00 e que vai acontecer em Hamburgo, devido à guerra na Ucrânia.

Depois do triunfo na Reboleira, os dragões apresentam-se na prova milionária com cinco baixas.

Desde logo, Pepê vai cumprir castigo e está fora das opções de Sérgio Conceição, que também não vai contar com Verón e também Iván Marcano e Evanilson, os mais recentes nomes do boletim clínico. A ausência do central espanhol deverá levar o técnico portista a optar pela defesa a quatro e David Carmo aponta à continuidade no onze.

Outra dúvida na equipa titular dos dragões está relacionada com o parceiro de Alan Varela no meio-campo.

Confira, na galeria associada, o onze provável do FC Porto para o encontro com o Shakhtar, que poderá seguir AO MINUTO do Maisfutebol.