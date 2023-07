O Olímpia Ljubljana, treinado por João Henriques, empatou a uma bola contra o Ludogorets, na Bulgária, numa partida da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.



Com os portugueses Jorge Silva, Rui Pedro e Sualehe de início, o campeão da Eslovénia abriu o marcador aos 14 minutos por Elsnik, mas os búlgaros, que contaram com Claude Gonçalves no "onze", igualaram a contenda por Yankov em cima do apito para o intervalo.



Fica assim tudo por decidir na segunda mão na Eslovénia. Quem, por seu turno, já parece ter a passagem à terceira pré-eliminatória assegurada é o Aris. O emblema de Salónica aplicou uma goleada das antigas ao BATE Borisov: 6-2 (!). O senegalês Yannick Gomis foi o maior destaque do encontro ao assinar um bis.



Por seu turno, o Sheriff Tiraspol, sensação da última Champions, derrotou o Maccabi Haifa por 1-0 graças a um tento de Talal (28m) enquanto o Rakow, campeão polaco, bateu o Qarabag por 3-2 com o golo do triunfo a ser anotado por Sonny Kittel em período de descontos.



Nota ainda para o nulo no embate entre Klaksvik e Hacken.