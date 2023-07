O Galatasaray empatou a duas bolas frente ao Zalgiris, na Lituânia, numa partida da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.



Com Sérgio Oliveira de início, o campeão turco apanhou-se a perder aos 48 minutos por culpa de um golo de Oyewusi. No entanto, o clube de Istambul deu a volta ao marcador em três minutos: Bardakci, aos 75, e Dervisoglu, aos 78, assinaram a reviravolta.



No último suspiro, o Zalgiris chegou ao empate por Kazlauskas (marcou e foi expulso) deixou tudo em aberto para a segunda mão.



Por sua vez, Diogo Gonçalves jogou 71 minutos no triunfo do Copenhaga em casa do Breidablik (2-0). Os dinamarqueses resolveram a partida na primeira parte com golos de Larsson (um minuto) e de Falk (32m).



Já o Panathinaikos foi à Eslováquia derrotar o Dnipro-1 por 3-1. O campeão grego construiu uma vantagem de dois golos com tentos de jogadores que passaram por Portugal: o ex-Sporting Sporar fez o primeiro golo da noite e o ex-Benfica Djuricic ampliou o marcador. Já Ioannidis anotou o outro golo do clube helénico enquanto Tanchyk foi o autor do tento de honra dos ucranianos.



Servette e Genk empataram a uma bola na Suíça ao passo que o Dínamo Zagreb goleou em casa o Astana por 3-0. Por seu turno, os finlandeses do HJK bateram os noruegueses do Molde por 1-0 enquanto o Slovan Bratislava foi à Bósnia bater o Zrinjski por 1-0.