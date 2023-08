O Sp. Braga defronta nesta quarta-feira o Panathinaikos, em jogo da 1.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partida, que pode deixar os arsenalistas mais próximos de um regresso ao grupo das 32 melhores equipas da Europa, tem início marcado para as 20h00 e será transmitida em canal aberto pela TVI e também no Maisfutebol, que fará ainda o AO MINUTO do encontro.