Os benfiquistas Alejandro Grimaldo e Darwin Nuñez integram a equipa da semana na Liga dos Campeões.

O clube mais representado é o Villarreal, com quatro jogadores, seguido do Atlético de Madrid com três, enquanto os encarnados e o Chelsea têm dois jogadores entre os distinguidos.

Recorde-se que Darwin, autor do golo que valeu o apuramento para os quartos de final ao Benfica, também concorre a jogador da semana da Champions, juntamente com Koke, Rulli e Pulisic, estando estes dois últimos também no melhor onze da semana.