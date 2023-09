Declarações de Rudi Garcia, treinador do Nápoles, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo dos napolitanos (1-2) sobre o Sp. Braga:

«Em jogos como este é necessária muita qualidade para ganhar. Fizemos um bom jogo, a primeira parte foi muito boa, acabamos por ter azar, o guarda-redes fez defesas incríveis. Na segunda parte o Braga adiantou-se mais no terreno, penso que podíamos fazer mais em contra-ataque, era isso que queríamos, queríamos ganhar e após sofrer o golo acabámos por marcar o segundo e chegar ao nosso objetivo».

[Adeptos consideram que o Nápoles não está a praticar um bom futebol…] «Espero que nos seja possível marcar mais golos, desperdiçar menos oportunidades. Jogámos fora de portas, é mais difícil, recordo que o Nápoles foi a única equipa italiana a ganhar, hoje perdemos um jogador logo no início do encontro, o que tornou mais difícil».

[Menos bola do Nápoles na segunda parte deveu-se a postura do Braga?] «Reconhecemos qualidade ao Braga, capaz de jogar bem. Depois do intervalo penso que poderíamos estar melhor no contra-ataque».

[Explicações para a segunda parte] «Tive de ajustar a equipa, o Braga meteu jogadores fortes fisicamente, como o Banza, penso que podíamos fazer melhor na segunda metade, mas vamos já preparar o jogo com o Real Madrid no nosso estádio com os nossos adeptos».