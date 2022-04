Aos 81 minutos de jogo, Karim Benzema avançou para a bola na marca de penálti e... marcou «à Panenka» o golo que sentenciou o resultado da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões: 4-3 a favor do Manchester City e eliminatória de novo em aberto.

A irreverência é tanto mais de assinalar se considerarmos o histórico recente do goleador do Real Madrid. Na última quarta-feira (20 de abril), em casa do Osasuna, Benzema falhou nada menos do que dois penáltis no espaço de oito minutos. E já no início deste mês (2 de abril), também para a Liga Espanhola, «K9» também voltou a falhar uma grande penalidade, embora aí convertendo outras duas, em casa do Celta de Vigo. Em ambos os casos, o Real acabou por vencer.

Ainda assim, com este registo e a eliminatória em sério risco, seria de esperar que esta noite em Manchester, Benzema não arriscasse um gesto técnico que acabou por enganar Ederson.

Mas Karim não é um jogador banal. Esta noite, quis mostrar que um verdadeiro «matador» tem de ter «sangue frio».