Os dois golos apontados na noite desta terça-feira na derrota do Real Madrid com o Manchester City na 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões permitiram a Karim Benzema ascender ao topo da lista dos melhores marcadores desta edição da prova.

O avançado francês tem agora 14 golos e não só apanhou como até deixou para trás o polaco Robert Lewandowski, que anotou 13 golos até à eliminação do Bayern Munique nos quartos de final da Champions.

A nível de golos, esta está a ser a melhor época da carreira do goleador de 34 anos: na Champions já dobrou o anterior melhor registo (sete golos em 2011/12) e leva 41 golos em 41 jogos pelo Real Madrid. Benzema é, aliás, apenas o quinto jogador dos merengues a superar os 40 golos numa temporada: antes só Di Stéfanos, Puskás, Hugo Sánchez e um tal de Cristiano Ronaldo... por oito vezes.

De regresso à Champions, nove dos 14 golos de Benzema (que é o quarto melhor marcador de sempre da prova, com 85 golos) foram marcados nos últimos quatro jogos e este registo do internacional gaulês já é um dos melhores de sempre numa temporada: só Lewandowski (15 em 2019/20) e Cristiano Ronaldo (15 em 2017/18, 16 em 2015/16 e 17 em 2013/14) fizeram melhor.

