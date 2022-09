O Tottenham venceu na receção ao Marselha por 2-0, na noite desta quarta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, o mesmo do Sporting, que horas antes bateu o Eintracht Frankfurt na Alemanha (0-3).

Depois do 0-0 ao intervalo, os primeiros instantes da segunda parte ficaram marcados pela expulsão, com cartão vermelho direto, para o central ex-FC Porto Chancel Mbemba, por falta sobre Son, que se ia isolar, aos 48 minutos.

O nulo só foi desbloqueado à entrada para o último quarto de hora, com um cabeceamento de Richarlison aos 76 minutos, depois de um cruzamento de Ivan Perisic.

Pouco depois, ao minuto 81, o brasileiro bisou no encontro, num lance idêntico: Hojbjerg cruzou do lado esquerdo e Richarlison, de cabeça, assinou o 2-0 final no marcador.

O português Nuno Tavares foi titular no Marselha e jogou os 90 minutos.

Com este resultado, o Sporting fica na liderança do grupo graças à diferença de golos e o Tottenham em segundo, ambos com três pontos. Leões e londrinos jogam em Alvalade na próxima terça-feira, pelas 17h45.

Marselha e Eintracht, que se defrontam em França também na terça-feira (20h00), seguem sem pontos.