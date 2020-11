Por estes dias quase todos os agentes do futebol são convidados a falar da morte de Diego Maradona, mas nem todos têm uma visão poética de «El Pibe». Christian Gourcuff, treinador do Nantes, deixou elogios ao (ex-)jogador, mas não esquece as polémicas.

«É triste quando alguém morre, quando morre um desportista... tinha 60 anos, ainda era novo. Admirei Maradona, vi-o evoluir nos melhores anos da carreira, tecnicamente, no virtuosismo, era fenomenal», começou por dizer Gourcuff.

«Talvez fosse boa pessoa. Não sei, não o conheci, mas teve uma vida que não pode ser vista como um exemplo. Por isso é que temos de colocar as coisas em perspetiva. Não é por ter morrido que se tornou alguém que... um exemplo para os jovens. Foi um jogador excecional, sim», acrescentou.

Gourcuff acrescentou ainda que o golo de Maradona com a mão, à Inglaterra, no Mundial de 1986, «é um entrave à moral e à ética desportiva». «Considerar isso um feito, reivindicar a mão de Deus, parece-me despropositado», acrescentou.