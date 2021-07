O ciclista belga Wout van Aert venceu a 11.ª etapa da Volta a França, ao cruzar

Num dia de grandes dificuldades com uma dupla subida ao mítico Mount Ventoux e chegada a Malaucéne, o homem da Team Jumbo-Visma isolou-se ainda a 11 quilómetros da segunda escalada ao Mount Ventoux e cruzou a meta com 1 minuto e 14 segundos de vantagem sobre Kenny Elissonde.

Tadej Pogacar foi atacado pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pouco mais de um quilómetro do final da última dificuldade do dia, mas recuperou o tempo perdido na descida e é cada vez mais líder.

O ciclista esloveno da UAE-Team Emirates aumentou de 2 para 5 minutos a vantagem sobre o mais direto perseguidor na geral. Deixou de ser o australiano Ben O'Connor (caiu para quinto) e é agora o colombiano Rigoberto Uran, que chegou à meta ao lado de Pogacar, estando a 5 minutos e 18 segundos do camisola amarela.

Rúben Guerreiro (EF Education-Nippo) foi o melhor português do dia, tendo chegado a mais de 12 minutos do primeiro e subiu do 23.º para o 18.º lugar da classificação geral a 47 minutos de Pogacar.