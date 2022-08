Frederico Figueiredo venceu a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta e é o novo camisola amarela da prova.

O ciclista português foi o mais forte na subida de primeira categoria até ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo, e cruzou a meta isolado.

Frederico Figueiredo tinha entrado para a etapa desta quarta-feira no segundo lugar da classificação geral, a 30 segundos do uruguaio Mauricio Moreira, que perdeu algum tempo e acabou por ceder a liderança para o companheiro de equipa na Glassdrive Q8 Anicolor.

Mauricio Moreira chegou no quarto lugar, juntamente com Henrique Casimiro (2.º) e Luís Fernandes (3.º): ambos gastaram mais 37 segundos do que Frederico Figueiredo.

O TOP-3 DA GERAL DA VOLTA A PORTUGAL:

1) Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor)

2) Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), a 7 segundos

3) Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 38 segundos