As cidades do Porto e de Matosinhos vão receber o final de uma etapa da Volta a Espanha em 2020, anunciaram os dois municípios num comunicado conjunto.

A etapa, que se realiza a 3 de setembro, passará pelas praias de Leça, pelo interior da cidade de Matosinhos e termina na Avenida Montevideu, junto à praia do Homem do Leme, no Porto.

A tirada começa na Galiza e será a primeira de duas em território português da Vuelta, que vai começar na Holanda.

Recorde-se que em 1997 a Volta a Espanha começou em Lisboa, com uma ligação ao Autódromo do Estoril, tendo-se depois realizado uma etapa que ligou Évora a Vilamoura.

Vuelta de 2020 corre-se de 14 de agosto a 06 de setembro.