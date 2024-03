Nick Schultz venceu, este domingo, a primeira etapa da 103ª edição da Volta à Catalunha.

O ciclista australiano atacou já dentro último quilómetro e surpreendeu toda a concorrência. Tadej Pogacar ainda tentou evitar o triunfo do homem da «Israel-Premier Tech», mas não foi além do segundo lugar. Stephen Williams, companheiro de equipa de Schultz fechou o pódio, na chegada a «Sant Feliu de Guíxols».

João Almeida, o único ciclista português em prova, terminou no 48.º lugar, com o mesmo tempo do australiano, que é assim o primeiro líder da competição.

Os ciclistas preparam agora a segunda etapa desta Volta à Catalunha, a primeira de montanha, com 186.5km e uma chegada em alto, no «Vall de Camprodon».