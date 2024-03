Segunda etapa da Volta à Catalunha e o inevitável aconteceu. Tadej Pogacar, a «estrela da companhia» venceu a segunda etapa da prova e assumiu a liderança, com mais de um minuto e meio de vantagem para o segundo classificado.

Na primeira chegada em alto desta edição, João Almeida, único português em prova, terminou no quarto lugar, a 1m38s do «extraterrestre» esloveno. O «top-3» teve ainda Alexandr Vlasov (BORA-Hansgrohe) no terceiro lugar e Mikel Landa (Soudal Quick-Step) com a medalha de prata.

Segue-se a terceira etapa da Volta à Catalunha, a mais dura de toda a semana, com três contagens de montanha, duas delas de categoria especial. No total, são 176.7km, com a chegada em alto na «Port Ainé».