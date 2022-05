O FC Porto informou esta quarta-feira que todos os ciclistas da W52-FC Porto deram negativo nos testes antidoping realizados no âmbito da operação «Prova Limpa».

Em comunicado, o clube portista deu a entender que o projeto na modalidade é para continuar.

«Os resultados integralmente negativos dos testes antidoping realizados a todos os atletas da W52-FC Porto e a confirmação da completa regularidade dos respetivos passaportes biológicos são notícias positivas que justificam a confiança que o FC Porto deposita nos ciclistas e que abrem a perspetiva de continuidade do sucesso alcançado nos últimos oito anos», lê-se, na nota.

Recorde-se que dez atletas da equipa azul e branca foram constituídos arguidos no processo, no qual foi detido o antigo diretor desportivo, Nuno Ribeiro, e que investiga o uso de substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional.