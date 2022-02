O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou que João Pinheiro foi o árbitro nomeado para o FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da Liga.

Nesta temporada, o juiz da AF Braga, de 34 anos, já esteve presente em dois jogos dos azuis e brancos e também em dois do conjunto leonino. O FC Porto somou uma vitória (3-1 contra o Vizela na Taça de Portugal) e um empate (1-1, Marítimo para a Liga) e o Sporting venceu em ambas as ocasiões: na Supertaça (2-1, Sp. Braga) e na Liga, por 1-0 diante do Marítimo em Alvalade.

O último jogo arbitrado por João Pinheiro foi o Tondela-Benfica, na passada segunda-feira.

A equipa de arbitragem completa (com VAR) para o FC Porto-Sporting:

FC Porto-Sporting

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira