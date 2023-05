Se está a pensar atestar o depósito, vale a pena esperar por segunda-feira, uma vez que os preços dos combustíveis vão voltar a descer no início da nova semana. Segundo avança o ECO, parceiro da CNN Portugal, o gasóleo poderá baixar cinco cêntimos, enquanto a gasolina poderá cair seis cêntimos.

Segundo as contas do ECO, tendo e conta os preços médios praticados nas bombas à segunda-feira, números divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço do litro de gasóleo simples deverá cair para 1,404 euros, enquanto a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,599 euros.

Nestes valores já estão contemplados os descontos aplicados pelas gasolineiras, tal como a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Recordamos que, até ao final deste mês, «a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina». Ou seja, uma redução de 2,8 cêntimos no caso do gasóleo e de 2,4 cêntimos na gasolina.

Na variação dos preços há ainda a ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent da passada sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. É preciso ter ainda em atenção que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento a que recorrer.