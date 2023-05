O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira uma subida de apenas 25 pontos base nas taxas de juro do euro, interrompendo assim um ciclo de fortes subidas nos últimos meses.

«As perspetivas de inflação continuam a ser demasiado elevadas durante demasiado tempo. Tendo em conta as atuais pressões inflacionistas elevadas, o Conselho do BCE decidiu hoje aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 25 pontos base», refere o BCE, em comunicado.

Em julho e setembro, diga-se, a autoridade havia aumentado o preço da moeda única em 75 pontos base. Depois disso, seguiram-se três aumentos consecutivos de 50 pontos base.

Assim, o Comité de Política Económica do BCE eleva para 3,25 por cento a taxa dos depósito – o valor mais alto desde outubro de 2008 –, ao passo que as taxas de juro aplicáveis às operações de refinanciamento e de cedência de liquidez passaram para 3,75 por cento e quatro por cento, respetivamente.

«A inflação global diminuiu nos últimos meses, mas as pressões subjacentes sobre os preços permanecem fortes», defendeu ainda o organismo.