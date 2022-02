O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Nuno Santos, jogador do Sporting.

De acordo com o comunicado, o processo tem por objeto «factos ocorridos em jogo a contar para a Allianz CUP».

Embora não seja especificado, o caso está relacionado com o momento em que o jogador leonino, que estava no banco de suplentes, foi à linha lateral e insultou Everton, jogador do Benfica.

O processo foi enviado para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.