Sérgio Conceição tem proposta para renovar com o FC Porto e irá consumar a prorrogação do vínculo em breve.

A vontade já foi expressa publicamente pelo presidente do FC Porto e do lado do técnico existe disponibilidade para ampliar o contrato, segundo apurou o Maisfutebol, faltando apenas definir se a extensão será por mais dois anos, até junho de 2023, como pretendem os dragões.

Além da conquista da «dobradinha» e do apoio dos adeptos, Conceição tem mais razões para querer continuar no Dragão: o técnico privilegia a proximidade com a família e encara como um desafio o regresso de Jorge Jesus ao Benfica.

Conceição, cuja cláusula de rescisão subiu de 15 para 20 milhões de euros, renovou contrato em março do ano passado, até junho de 2021, e só uma proposta de outro grande clube europeu em termos desportivos e financeiros, que não está em cima da mesa, poderia desviá-lo dos dragões.

Conceição não abdica de Luís Gonçalves

Com Sérgio Conceição manter-se-á Luís Gonçalves como diretor-geral para o futebol, com quem o técnico portista tem uma forte ligação e de quem não abdica.

O engenheiro deverá inclusivamente assumir um cargo na SAD portista, tal como Vítor Baía, recentemente integrado na estrutura como elemento de ligação ao futebol profissional.

Apesar de ter feito parte dos planos, Miguel Ribeiro, não será o diretor-geral do FC Porto, ao contrário do que foi noticiado.

O presidente da SAD do Famalicão é um nome próximo do empresário Pedro Pinho e de Jorge Mendes, que nos últimos tempos passou a representar vários jovens saídos da formação e que subiram à equipa principal do FC Porto.

Porém, uma alteração mais profunda na estrutura do futebol, que esteve prevista a meio da época, não irá avançar. Algo que decorre do bom final de época dos dragões, que conquistaram a dobradinha, e do reforço de poderes de Sérgio Conceição.

De referir, aliás, que outro nome que não irá integrar a estrutura do FC Porto, apesar de ter havido informações nesse sentido, é o do observador Daniel Barreira, ex-scout do Barcelona.