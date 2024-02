Kang-In Lee, médio do Paris Saint-Germain, veio a público pedir desculpas pela discussão que teve com Heung-Min Son, que deslocou um dedo, antes das meias-finais da Taça Asiática.

Tudo terá acontecido por causa de um jogo de ping pong, segundo o The Sun. Na véspera do encontro importante com a Jordânia, Son não terá gostado de ver que alguns colegas mais novos estavam a jantar rapidamente para voltarem a jogar e repreendeu-os. O capitão da Coreia do Sul ordenou que os companheiros regressassem à sala de jantar e foi aí que se gerou o desentendimento.

De acordo com a agência noticiosa Yonhap, Son e outro jogador agarraram-se e o conflito só não intensificou devido à intervenção de outros membros da comitiva. O jogador do Tottenham, contudo, sofreu uma pequena lesão e até tem usado um curativo na mão direita.

Já Kang-In Lee, através do Instagram, assumiu estar «dececionado» com o seu comportamento e reconheceu que deveria ter «obedecido» aos pedidos dos jogadores mais velhos. «Ciente» do que os adeptos sul-coreanos esperam de si, vincou que está empenhado em tornar-se «um jogador melhor e uma pessoa melhor».