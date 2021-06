Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 707 novos casos de infeção por covid-19 e mais duas mortes, segundo o boletim epidemiológico diário deste sábado, da Direção-Geral da Saúde (DGS). As mortes registaram-se no Algarve e em Lisboa e Vale do Tejo.

Essa foi a região na qual se registaram mais de metade dos novos casos, com 450 dos 707 infetados registados nas últimas 24 horas a serem detetados em Lisboa e Vale do Tejo.

Registou-se também um aumento de internamentos, com mais 25 pessoas internadas, cinco das quais nos Cuidados Intensivos, num total de 325 pessoas internadas.

De acordo com a DGS, de sexta para sábado recuperaram mais 776 pessoas

