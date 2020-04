O número de mortes diárias em Espanha subiu nas últimas 24 horas para 325, depois de ter descida no dia anterior (301), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta manhã.

Nas últimas 24 horas, registaram-se então mais 24 óbitos do que na véspera, elevando para 24.275 o número de mortes devido à covid-19 no país.

O número de infetados também aumentou, tendo sido registados 2.144 novos doentes, mais 836 do que no dia anterior, o que ditou a subida do número de casos totais para 212.917.

108.947 pessoas já recuperaram da doença, sendo que 6.399 foram dados como curados nas últimas 24 horas.