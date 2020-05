Portugal registou mais 20 vítimas mortais (aumento de 1,9%) devido à covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há mais 242 casos de pessoas infetadas (aumento de 0,95%).

No boletim de domingo eram também 20 as vítimas mortais, mas apenas 92 novos casos.

No total, o número de óbitos ascende a 1.063, ao passo que o número de casos registados pela doença no país é agora de 25.524.

Há 1.712 pessoas recuperadas, mais 23 do que o último balanço diário.

A taxa de letalidade global é de 4,2%, sendo a letalidade acima dos 70 anos de 14,9%.

Estão 813 doentes internados em hospitais, menos 43 do que nos números de domingo da DGS. Destes, estão nos cuidados intensivos 143, menos um do que no dia anterior.

Aguardam resultado laboratorial 2760 pessoas, menos 931 do que no boletim anterior. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 25.081 pessoas, menos 243 do que no último dia. O total de casos não confirmados desde o início da pandemia é de 226.226.