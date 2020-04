Portugal regista este sábado 10524 infetados com covid-19, doença que já causou 266 mortes. Em relação ao relatório divulgado há 24 horas, há mais 638 doentes confirmados e 20 óbitos.

Das 20 mortes registadas, 11 foram na Região Norte, cujos óbitos já ascendem a 141, cinco na Região Centro, que já soma 66 mortes, três na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 54, e o Algarve passa de três para cinco. Já o Alentejo, que na sexta-feira tinha registo de uma vítima mortal, passa agora a ter zero. A explicação foi dada pela ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa, afirmando que a autópsia mostrou que a morte não foi associada à covid-19.

Açores e Madeira continuam sem mortes causadas pela doença.

O número de recuperados sobe para os 75. Internados são agora 1075 (mais 17 do que na véspera) e em cuidados intensivos são 251, mais seis pessoas do que no dia anterior.

Há 5518 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

Relatório DGS da covid-19 de 4 de abril

A grande maioria das mortes continua a acontecer em doentes com idades acima dos 70 anos. O relatório deste sábado tem ainda mais duas vítimas mortais na faixa etária dos 40-49 anos, em relação ao registado na véspera.

Caracterização dos óbitos ocorridos (fonte DGS)

O quadro mostra menos um registo da morte homem entre os 50-59 anos e de uma mulher entre os 70-79 em relação ao relatório anterior, situação que foi explicada pela ministra da Saúde como tendo sido retirados após a autópsia ter mostrado que o óbito não ocorreu devido à covid-19.