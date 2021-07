Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.622 novos casos de infeção por covid-19 e mais 16 óbitos, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira.



Há nove mortes a lamentar na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Norte, uma na região Centro e duas no Algarve. É, de resto, o maior número diário de vítimas mortais em quatro meses.



Por outro lado, registou-se uma diminuição no número de internamentos: são agora menos 7 doentes internados que na véspera, num total de 860. No entanto, há 178 pessoas nos cuidados intensivos, mais sete que no dia anterior.



À semelhança dos últimos dias, a maioria dos novos casos foram registados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (1606) e Norte (1314). Há ainda mais 335 novas infeções no Algarve, mais 71 no Alentejo, mais 218 no Centro enquanto nos Açores há mais 45 e na Madeira mais 33.



O país tem, neste momento, quase 53.000 casos ativos, 841 no espaço de um dia.



Em sentido contrário, 2.765 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 873.008

.

Em relação à matriz de risco, a taxa de incidência é de 409 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. No continente é de 421,3 casos por 100 mil habitantes. O índice de transmissibilidade (Rt) nacional e no continente está nos 1,09.

Desde o início da pandemia, o país conta mais de 943 mil infecções e 17.248 óbitos.