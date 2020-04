O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou esta sexta-feira que abril é «o mês mais crítico» da pandemia de Covid-19 em Portugal e revelou que a letalidade nas faixas etárias mais avançadas (pessoas com 70 ou mais anos) ultrapassa os 10%.

«A letalidade global é de 2,5% e a letalidade acima dos 70 é de 10,2%», explicou o governante.

«Estamos no mês mais crítico desta pandemia. A renovação do estado de emergência obriga-nos a um esforço adicional na luta contra este vírus e, por isso, nunca é demais lembrar que não podemos vacilar. Não podemos baixar a única defesa que temos no combate à epidemia que é a contenção social. A maior prova da nossa união é o nosso isolamento», adiantou o secretário de Estado da Saúde.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, lembrou, contudo que, para um idoso, ser infetado não significa uma sentença de morte. «É preciso que as pessoas percebam isso. Felizmente temos muitos idosos com mais de 80 anos que recuperaram e já tiveram alta. Não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças, é apenas um fator de risco».

Portugal já registou 246 mortes devido à covid-19. A DGS explicou que, desde a data de início de sintomas até ao óbito decorreram em média oito dias e que mediana de idades dos doentes que morreram é de 85 anos nas mulheres e 80 nos homens. Além do fator de idade, a maior parte tem até três doenças associadas, principalmente, doenças do aparelho cardio-circulatório, doenças respiratórias, diabetes, doença renal crónica, as neoplasias e as cérebro-vasculares.