O Alentejo registou a primeira morte por Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.

A região norte continua a ser a mais afetada, não só em número de casos como em vítimas mortais: infetados são 5899 e óbitos são 130.

As regiões autónomas são agora as únicas sem registo de vítimas mortais.

No que toca a concelhos, Lisboa continua a ser o município com maior número de pessoas infetadas com 634, seguido do Porto com 604.