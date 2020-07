Os Estados Unidos registaram 65.305 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país que é de longe o que tem mais infeções no mundo, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Desde quarta-feira que o país tem vindo a registar recordes diários de infeções.

Nas últimas 24 horas os Estados Unidos registaram ainda 863 mortes.

O país contabiliza 133.969 óbitos e 3.173.446 casos confirmados desde o início da pandemia.

O número de casos diários voltou a ser superior a 60.000 (pela segunda vez esta semana) como resultado do surto de infeções nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia.

Contudo, Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mais óbitos, totalizando 1.800.827 milhões de infetados e 70.398 mortes.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registou 1.214 vítimas mortais e 45.048 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, segundo os dados do governo brasileiro.

As autoridades investigam ainda uma eventual relação de 4.000 óbitos com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Em relação aos recuperados, o país regista 1.078.763 casos de pacientes que conseguiram superar a doença, sendo que 651.666 infetados continuam sob acompanhamento.