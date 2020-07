Portugal registou mais duas mortes e mais novos 135 infetados nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde este domingo.

O nosso país tem agora 50 299 casos confirmados e 1719 mortos no total desde 2 de março.

Das novas infecções desta segunda-feira, 74 por cento foram registados em Lisboa e Vale do Tejo.

Neste momento estão 414 pessoas internadas, mais onze do que no domingo, 45 delas nos cuidados intensivos, menos três do que no dia anterior.

Nas últimas 2 horas há ainda o registo de mais 158 recuperados, elevando o total para 35,375 recuperados.

Casos e óbitos por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 25.549 casos (+101), 588 óbitos (+2)

Norte: 18.525 casos (+38), 828 óbitos (=)

Centro: 4.411 casos (+4), 252 óbitos (=)

Algarve: 853 casos (=), 15 óbitos (=)

Alentejo: 691 casos (+3), 21 óbitos (=)

Açores: 165 casos (+5), 15 óbitos (=)

Madeira: 105 casos (=), 0 óbitos.